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Spor

Semih Saygıner, Dünya Kupası'nda 3'üncü oldu

İSTANBUL / DHA Milli bilardocu Semih Saygıner, 2018 yılının son Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

08 Aralık 2018 22:42

İSTANBUL / DHA

Milli bilardocu Semih Saygıner, 2018 yılının son Dünya Kupası\'nda bronz madalya kazandı. 
Mısır\'ın Hurghada şehrinde düzenlenen şampiyonanın ana tablo ilk maçında Yunan rakibi Pilippos Kasidokosdas\'ı mağlup eden Saygıner, sırasıyla Türk Milli sporcu Murat Naci Çoklu ve Belçilkalı Roland Forthomme\'u eledikten sonra yarı finale çıktı. Yarı finalde de Belçikalı Frederic Caudrona\'ya 40-39 yenilen Semih Saygıner, 2018 yılının son Dünya Kupası\'nda 3\'üncülüğü elde etti.
Semih Saygıner, uzun bir aradan sonra geri dönüş yaptığı kariyerinin 4\'üncü yılında 5\'inci madalyasını da kazanarak dünya klasmanında 4 numaraya yükseldi.
Milli bilardocu, 2019 yılında yapılacak Dünya Kupalarına 4 nolu seri başı oyuncu olarak katılacak.

(FOTOĞRAFLI)

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