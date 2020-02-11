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Spor

Semih Özsoy ve Sörloth PFDK'ya sevk edildi

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Sivasspor ile Galatasaray da PFDK'ya sevk edildiler

11 Şubat 2020 19:11

Türrkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'u Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklama" nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF ayrıca, Gençlerbirliği ile oynanan maçta kırmızı kartla oyun dışında kalan Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'un da "kural dışı hareketi" sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Öte yandan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray da PFDK'ya sevk edilen Süper Lig kulüpleri oldular.

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