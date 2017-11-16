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Semih Özakça'dan Metin Feyzioğlu'na: Biliyor ki sempati duyarsa tutuklanır, empati kurarsa iktidara yaranamaz

"Böyle bir beklenti var mı bilmiyorum ama Feyzioğlu'nu baba ilan edecek bir sempati içinde olmamızı kimse beklemesin"

16 Kasım 2017 19:50

Açlık grevindeki Semih Özakça, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, kendisi ve Nuriye Gülmen için "Sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin" sözlerine yanıt verdi. Özakça, "Biz halkın içinde, halkın evladıyız; Feyzioğlu'na, sen kimsin! demek gerekir" dedi.

Feyzioğlu, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için açlık grevi yapan akademisyen Gülmen ve öğretmen Özakça'yla ilgili olarak, "Nuriye ile Semih'i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin" ifadesini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Metin Feyzioğlu: Kimse benden Nuriye ile Semih'i evlat edinecek sempati içinde olmamı beklemesin

Twitter hesabından açıklama yapan Semih Özakça, "Biliyor ki, sempati duyarsa tutuklanır; empati kurarsa iktidara yaranamaz. Biz halkın içinde, halkın evladıyız; Feyzioğlu'na, sen kimsin! demek gerekir.

Böyle bir beklenti var mı bilmiyorum ama Feyzioğlu'nu baba ilan edecek bir sempati içinde olmamızı kimse beklemesin" diye yazdı.

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Semih ÖzakçaNuriye GülmenMetin FeyzioğluTürkiye Barolar Birliği

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