Semih Özakça'dan, 150 gün sonra ilk fotoğraf

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın yargılandığı davanın 3’ncü duruşması bugün Sincan Cezaevi Kampüsü içerisindeki salonda görüldü. Açlık grevinin 226'ncı gününde yapılan duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Semih Özakça'nın ilk fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Polisin izin vermemesine rağmen çekildiği belirtilen karede Özakça’nın kilo kaybettiği görülüyor. Özakça’nın son fotoğrafı eylemlerinin 76’ncı gününde, tutuklanmadan önce Ankara Adliyesi’nde çekilmişti.