T24 LogoT24 Logo
Gündem

Semih Özakça'dan, 150 gün sonra ilk fotoğraf

Özakça’nın son fotoğrafı eylemlerinin 76’ncı gününde, tutuklanmadan önce Ankara Adliyesi’nde çekilmişti

21 Ekim 2017 02:43

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın yargılandığı davanın 3’ncü duruşması bugün Sincan Cezaevi Kampüsü içerisindeki salonda görüldü.  Açlık grevinin 226'ncı gününde yapılan duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Semih Özakça'nın ilk fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Polisin izin vermemesine rağmen çekildiği belirtilen karede Özakça’nın kilo kaybettiği görülüyor. Özakça’nın son fotoğrafı eylemlerinin 76’ncı gününde, tutuklanmadan önce Ankara Adliyesi’nde çekilmişti.

ETİKETLER

Semih Özakçafotoğraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24