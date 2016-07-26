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Spor

Semih Kaya: 1 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağım

"Geçen yıldan ders çıkartacağız"

26 Temmuz 2016 18:15

Galatasaray'ın milli futbolcusu Semih Kaya, yeni sezon öncesi özel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah idmanı sonrası GSTV'ye son durumu hakkında bilgi veren Semih, "Hiçbir sıkıntım yok. Milli takım sonrası ufak bir sakatlık yaşamıştım. Onu da yavaş yavaş atlatıyorum. 1 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağım" dedi.

Semih Kaya, taktik idmanları için de "Geçen yıldan ders çıkartacağız. Sezon başında taktik çalışmalar ve taktiğe dayalı organizasyonlar yapmak futbol yılı içinde bize çok fayda sağlayacak" diye konuştu.

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Semih KayaGalatasaraysakatlık1 hafta içinde başlıyorum

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