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Kültür-Sanat

Semih Kaplanoğlu'ndan Meltem Cumbul'a '15 Temmuz'lu tepki: Toplumun vicdanına bırakıyorum...

"Adana’da işlenen nefret suçunun, bir insanın varoluşuna karşı işlenmiş bir suç olduğunu düşünüyorum"

03 Ekim 2017 17:04

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, 24'üncü Uluslarararı Adana Film Festivali'nin ödül töreninde sunucu Meltem Cumbul'un elini sıkmamasıyla ilgili olarak, "15 Temmuz darbesini, işledikleri nefret suçlarıyla devam ettirmeye çalışanları toplumun vicdanına bırakıyorum" dedi.

Düşüncelerinin ve duruşunun herkes tarafından bilindiğini söyleyen Kaplaoğlu, "Adana’da işlenen nefret suçunun, öncelikle bir insanın varoluşuna karşı işlenmiş bir suç olduğunu düşünüyorum. Nefret düşünceye, inanca, farklı olana yöneldiğinde bunun adı açık bir faşizmdir" diye konuştu.

Yeni Şafak'ın haberine göre Kaplanoğlu şöyle devam etti: 

"Adana’da işlenen nefret suçunun, öncelikle bir insanın varoluşuna karşı işlenmiş bir suç olduğunu düşünüyorum. Nefret düşünceye, inanca, farklı olana yöneldiğinde bunun adı açık bir faşizmdir.

Sadece kendini, kendi düşüncesini değerli gören ve putlaştıranlar toplumsal kutuplaşmaya hizmet ediyorlar. 15 Temmuz darbesini, işledikleri nefret suçlarıyla devam ettirmeye çalışanları toplumun vicdanına bırakıyorum. Filmlerimle ve düşüncelerimle özgür ve bağımsız duruşumu her platformda inatla sürdüreceğim. Bu, bu güzel ülkeye borcumdur."

 

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