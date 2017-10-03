"Semih Kaplanoğlu'na hibe değil kredi verildi"

24. Uluslararası Adana Film Festivali’nde düzenlenen ödül töreni sırasında siyah beyaz çektiği Buğday filmiyle ‘FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan Semih Kaplanoğlu sahneye çıkınca tokalaşmak için elini Meltem Cumbul’a uzattı. Ancak Kaplanoğlu’na karşılık vermeyen Meltem Cumbul elini geri çekip sırtını döndü. Kaplanoğlu, yaşanan protestonun ardından gelen eleştirilere ortağı olduğu yapım şirketi aracılığıyla yanıt verdi. Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun da ortağı olduğu Kaplan Film tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, devletten hibe değil kredi aldıklarını ve kendilerine bu konuda bir ayrıcalık tanınmadığı ifade edildi.

Duvar'da yer alan habere göre, Kaplanoğlu’nun yönetmen Emir Kusturica’nın 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali jüri üyeliğinden alınmasında etkili olduğu iddiasına da, “Festival etkinliklerine katılmama kararı aldık. Kusturica Antalya’yı terk etmeden önce iftiralarla dolu bir konuşma yaparak Kaplanoğlu’na hakaretler yağdırmıştır” diyerek yanıt verildi. Açıklamada Kaplanoğlu’nun İsrail’den ödül aldığı iddiası da yalanlandı.