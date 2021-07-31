Semih Kaplanoğlu, orman yangını sırasında iskelede yemek yiyenlerin fotoğrafını paylaştı: Afiyet olsun!

Senarist Semih Kaplanoğlu, Muğla'daki orman yangı sırasında alevleri gören bir açıdan, bir iskelede akşam yemeği yiyen insanların çekilmiş fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi. Kaplanoğlu, sosyal medya paylaşımında yalnızca, "Afiyet olsun!" diye yazdı.

Türkiye, 28 Temmuz'dan bu yana Ege ve Akdeniz'de birbiri ardına çıkan orman yangınlarını söndürmekle mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu sabah aktardığı bilgiye göre; 28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’i kontrol altına alındı; Muğla, Mersin, Antalya, Adana ve Osmaniye'deki 10 yangını ise kontrol altına alma çalışmaları halen sürüyor.

Senarist Semih Kaplanoğlu ise Muğla'daki yangını gören insanların yemek yemeye devam ettiği bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Kaplanoğlu'nun "Afiyet olsun!" diye yazdığı paylaşımının altına binlerce Twitter hesabından beğeni geldi.

İşte Kaplanoğlu'nun paylaşımı şöyle: