Semih Kaplanoğlu: Bal’a verilen ödülü reddediyoruz

T24 - Semih Kaplanoğlu, İran’da düzenlenen Fecr Film Festivali’nde 'Bal'a verilen ödülü reddetti.



İranlı yönetmenler Cafer Panahi ve ve Muhammed Resulov’a verilen hapis cezalarını en başından beri protesto eden yönetmen Semih Kaplanoğlu, onlara destek olmak amacıyla gerek uluslararası protesto kampanyalarına imza atmış, gerekse de geçtiğimiz günlerde Beyoğlu sinemasındaki basın açıklamasında görüşlerini dile getirmişti.

Fecr Flm Festivali’nde 'Bal' filminin ödül aldığını öğrenen Kaplanoğlu yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“İran’da düzenlenen Fecr Film Festivali’nde filmimiz Bal’a senaryo ödülü verildiğini az önce öğrendik. Uluslararası dağıtımcımız ‘The Match Factory’, Yusuf Üçlemesi’nin diğer iki filmi gibi Bal’ı da, geçtiğimiz yıl İran’a satmıştı. Böyle durumlarda film festivallerine katılım konusunda kararı o ülkenin dağıtımcısı vermektedir. Nitekim Bal’ın Fecr Film Festivali’ne katıldığını, filme verilen senaryo ödülü vesilesiyle haber aldık. Ve ödülü reddettiğimizi ‘The Match Factory’ aracılığıyla uluslararası kamuoyuna ilettik. Türkiye kamuoyuyla da paylaşıyoruz.”



