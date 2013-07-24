Semih İdiz: Dış politika, Türkiye'deki ideolojik çatışmanın alanı oldu

Diplomasi ve dış politika yazarı Semih İdiz, internet haber sitesi Medya Günlüğü ile yaptığı söyleşide, sitenin sorularını cevapladı. Mısır'daki gelişmeler üzerinden Türkiye'nin tartışıldığını belirten İdiz, "Bunun dış politika yönetimi açısından çok sağlıklı bir durum olduğunu söyleyemem. Nitekim Türkiye bugün uluslararası etki alanını arttırmış değil, bir çok konuda hem bölgesinde hem de Batı nezdinde yalnız kalmış bir ülke görüntüsü veriyor"dedi. İdiz, Gezi olaylarında tepki çeken medya için de, "Uluslararası değerlendirmelerde Türk medyasının itibarının yerlerde sürünüyor olması da herhalde boşuna değil" diye belirtti.

Semih İdiz'in Medya Günlüğü ile yaptığı söyleşiden satır başları şöyle:

"Dış politika iç politikanın doğrudan bir uzantısı haline geldi. İslami eğilimli bir iktidarın iş başına gelmesiyle bu konu da Türkiye’deki ideolojik çatışmanın alanlarından biri haline dönüştü."



"Bugün Mısır’dan çok Mısır üzerinden Türkiye’yi tartışıyoruz. Bunun dış politika yönetimi açısından çok sağlıklı bir durum olduğunu söyleyemem. Nitekim Türkiye bugün uluslararası etki alanını arttırmış değil, bir çok konuda hem bölgesinde hem de Batı nezdinde yalnız kalmış bir ülke görüntüsü veriyor."



"Ana akım medya açısından durum giderek kötüleşiyor. Uluslararası değerlendirmelerde Türk medyasının itibarının yerlerde sürünüyor olması da herhalde boşuna değil. Mevcut düzenimizin önderleri ve savunucularının basın özgürlüğü anlayışıyla bu kavramın evrensel tanımı da birbirini tutmuyor."



Semih İdiz’le söyleşinin tamamını okumak için: www.medyagunlugu.com