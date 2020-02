Semih Erden: "Cedi kendini kabul ettirdi, Furkan da ettirecek"

\"Obradovic, Avrupa\'nın en iyisi\"

Beşiktaş Sompo Japan ve A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın yıldızı Semih Erden, Avrupa\'nın en iyisi olarak gördüğü Fenerbahçe Doğuş\'un başantrenörü Zeljko Obradovic\'in NBA\'de Avrupa\'daki anlayışını sergilemeyeceğini söyledi.

Obradovic\'in çok farklı bir seviyede olduğunun altını çizen Semih sözlerine şunları ekledi:

\"NBA\'de burada yaptığın gibi davranamazsın. ilk ters tepkiyi oyuncundan hatta kendi seyircinden bile alırsın. Kendini törpüleyebilir mi, onu kendisine sormak lazım. En iyi arkadaşlarından biri Popovich, elbette konuşuyorlardır. Ama ikisinin de epey farklı karakterler olduğu çok açık. Dediğim gibi, NBA\'de Avrupa sisteminle fark yaratabilirsin ama Avrupa\'daki davranış tarzını oraya götüremezsin.\"

\"NBA KOÇLARIN LİGİ DEĞİL\"

Ribaund Dergisi\'ne açıklamalarda bulunan tecrübeli basketbolcu, \"NBA zaten koçların ligi değil. Orada tamamen oyuncu üzerine kurulu bir düzen var. Elbette koç faktörü önemli değil demiyorum; ancak adamlar tamamen oyuncu merkezli bir yapı kurmuşlar. NBA sana oyuncu olarak diyor ki, \"Bak kardeşim. Seni buraya aldım. Sen en üst seviyedesin artık. Buna göre yaşayacaksın. Buna göre idmana geldiğin zaman yüzde 100\'ün neyse onu vereceksin. Ondan sonra ne yaparsın, nasıl yaparsın bunda serbestsin. Sorumluluğunu almak kaydıyla tabii ki. Dolayısıyla buradaki gibi değil antrenörler. Oyuncuların insiyatifine bırakıyorlar. Gelip sana \'Çalış\' falan demez yani Doc Rivers. Senin formayı ne kadar istediğine bakar\" şeklinde konuştu.

\"LEBRON\'A SÖZ GEÇİREMEZSİN\"

Semih Erden, \"Avrupa\'da en çok para alan oyuncu 3-4 milyon euro mu alıyor? NBA\'i ele alalım. Karşında LeBron James var, sen de koçsun. Adam yüz milyonlar kazanıyor. Her sene katlanan bir serveti var. Zaten adamın performansı ortada. Bu adam idmanda veya maçta istediğin bir şeyi yapamadı veya farklı yaptı diyelim. Nasıl bağıracaksın? Bağıramazsın. O an topla çalışmak istemiyor diyelim. Çalışmaz. Dikte edemezsin hiçbir şeyi. Zaten bu adam çok üst düzey bir profesyonel. İşinde marka. Senden akıl almaz. Bu adama \'Gel, otelde iki gün kamp yapıyoruz\' da diyemezsin. Çok zor yani, Blatt\'in orada barınamaması en yakın örnek\" dedi.

\"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ YÜZDE 50\"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'ndeki şampiyonluk şanslarını değerlendiren Semih Erden, \"Ligde şampiyonluk şansımızı yüzde 50 olarak görüyorum. Play-off demek final demek, her maç final niteliğinde. Rakip kim olursa olsun, kimse kimseye kolay teslim olmayacaktır. Benim takımıma güvenim sonsuz. Ufuk Abi\'yle çok fazla paylaşımımız var. Basketbolu çok iyi bilen ve bulunduğu yeri fazlasıyla hak eden bir insan. Onunla çalışmak da, benim açımdan büyük memnuniyet\" ifadelerini kullandı.

\"CEDİ ÇOK İYİ DURUMDA\"

Cedi Osman ve Furkan Korkmaz\'ın NBA kariyerlerini yorumlayan Semih, \"Cedi gerçekten çok iyi durumda şu an. Şanssız bir sakatlık yaşadı ama çok ciddi değilmiş. Biraz dinlenme fırsatı bulduktan sonra iyi şekilde dönecektir. Konuştum sakatlık sürecinde, önümüzdeki iki hafta önemli onun adına. Ama çalışkan bir çocuk. Hem bizler hem de Cleveland\'daki taraftarlar Cedi\'yi destekliyor. Kendisini kabul ettirmiş durumda. Sadece Cedi değil, Furkan da bunları yaşayacak. Onu da unutmamamız gerekiyor. Bu çocuklar çok değerli. Yaşadıkları ilk talihsizlikte sırtımızı dönmeyelim\" diye konuştu.

