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Yaşam

Şemdinli'deki saldırıya soyunarak protesto!

Hakkâri'de bugün meydana gelen saldırı, Eskişehir'de çıplak bir şekilde protesto edildi.

19 Haziran 2010 03:00

T24 - Eskişehir'de bir kişi, Hakkâri'de 8 askerin terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırıda şehit olmasını Atatürk anıtı önünde soyunarak protesto etti.


46 yaşındaki Ahmet B. terör örgütü PKK'nın Hakkâri'de gerçekleştirdiği saldırıda 8 askerin şehit olduğunu öğrendi. Bunun üzerine A.B, Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önüne giderek soyundu. A.B, hükümetin açılım politikalarının vatandaş zarar verdiğini iddia etti.


Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ekip otosuna bindirilen A.B, daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


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