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Şemdinli'de yük hayvanı üzerinde cephane

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı devriye görevi sırasında, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen sahipsiz yük hayvanı üzerindeki torbalarda 20 bin 100 av tüfeği fişeği, 900 kur

01 Ekim 2018 19:40

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı devriye görevi sırasında, Irak\'tan Türkiye\'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen sahipsiz yük hayvanı üzerindeki torbalarda 20 bin 100 av tüfeği fişeği, 900 kurusıkı tabanca ile 560 kurusıkı tabanca şarjörü ele geçirildi.
Terör örgütü PKK\'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, Şemdinli ilçesi Hacıbey Mahallesi Cemekürk Mezrası\'nda, Türkiye- Irak sınır hattında sahipsiz bir yük hayvanı tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan ve yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yük hayvanının üzerindeki torbalarda 20 bin 100  av tüfeği fişeği, 900 kurusıkı tabanca ile 560 adet 9 mm\'lik  kurusıkı tabanca şarjörü ele geçirildi. Konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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