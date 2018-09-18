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Şemdinli'de yük hayvanı üzerinde 42 bin 525 av tüfeği fişeği ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı devriye görevi sırasında, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yük hayvanı üzerindeki torbalarda 42 bin 525 av tüfeği fişeği ele geçirildi

18 Eylül 2018 01:44

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı devriye görevi sırasında, Irak\'tan Türkiye\'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yük hayvanı üzerindeki torbalarda 42 bin 525 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Terör örgütü PKK\'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, Şemdinli ilçesi Hacıbey Mahallesi Cemekürk Mezrasında, Türkiye- Irak sınır hattında yük hayvanı tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan ve yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yük hayvanının üzerindeki torbalarda 42 bin 525 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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