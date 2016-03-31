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Yaşam

Şemdinli'de yaşayan kalp hastası Yüksekova'daki yasak yüzünden doktora gidemeyince AYM'ye başvurdu

"40 bin vatandaş, bulundukları yerde hapsolmuş vaziyette"

31 Mart 2016 14:42

Diyarbakır Barosu avukatlarından Neşet Girasun ve Mürsel Ekici, Yüksekova’daki sokağa çıkma yasağı nedeniyle ulaşım yolları kapanan Şemdinli’de yaşayan kalp hastası Nafise Ekici adına Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurarak tedbir kararı alınmasını talep etti.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre; iki avukatın başvurusunda, Ekici’nin ailesi ile birlikte Şemdinli’de yaşadığı, 3 Mart 2016’da kalbine stent takıldığı ve en geç 3 Nisan 2016 tarihinde doktor kontrolünden geçmesi gerektiği belirtildi. Hakkâri Valiliği’nin Yüksekova genelinde 13 Mart 2016 gününden itibaren sokağa çıkma yasağı ilân ettiği belirtilerek şöyle denildi:

“Şemdinli’ye karayolu ile ulaşım ilçenin batısında yer alan ve halen sokağa çıkma yasağı uygulanan, giriş ve çıkışın yasak olduğu Yüksekova üzerinden sağlanmaktadır. Şemdinli şehir merkezi ve köylerinde yaşayan 40 bin vatandaş, bulundukları yerde hapsolmuş vaziyette.”

 

"1 ay sonra kontrolü uygundur"

 

Özel Diyarbakır Dicle Memorial Hastanesinin düzenlediği raporda “1 ay sonra kontrolü uygundur” görüşünün yer aldığı anlatılan başvuruda, Şemdinli Devlet Hastanesi’nde Kardiyoloji veya Kalp ve Damar Hastalıkları uzmanlarının görev yapmadığı da belirtildi.

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