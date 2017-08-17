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Şemdinli'de sokağa çıkma yasağı

Bozyamaç, Öveç ve Harmanlı Mülki sınırları içerisine giriş ve çıkışlar yasaklandı

17 Ağustos 2017 23:43

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 2 köy ve bir mezrada, 3 gün süreyle 19.45 ile 05.16 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hakkari Valiliği, PKK'ya yönelik bölgede düzenlenecek operasyon nedeniyle Şemdinli İlçesi'ne bağlı Bozyamaç ve Öveç köyleri ile Harmanlı mezrasında 19.45 ile 05.16 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. 3 gün sürecek yasakla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Şemdinli İlçesi Bozyamaç, Öveç ve Harmanlı Mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince İlimiz Şemdinli İlçesi Bozyamaç, Öveç ve Harmanlı mülki sınırları içerisinde 17.08.2017 tarihinden itibaren 3 gün süre ile saat 19.45’den saat 05.16’ya kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, İlimiz Şemdinli İlçesi Bozyamaç, Öveç ve Harmanlı Mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır."

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