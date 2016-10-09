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Şemdinli'de şehit olan askerin son paylaşımı: Anamızın duasıyla geldik...

Şemdinli'de düzenlenen terör saldırısında 10 asker hayatını kaybetti

09 Ekim 2016 20:33

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 10 askerden birisinin 8 aylık er Malatya'nın Yazıhan İlçesi'ne bağlı Sürür Köyü'nde oturan 21 yaşındaki Eyüp Hacıoğlu olduğu belirlendi. Hacıoğlu'nun Facebook sayfasındaki son paylaşımının, "Ne kimseye muhtaç olduk, ne de kimseye minnet ettik. Anamızın duasıyla geldik, hocanın selasıyla gideriz" olduğu görüldü.

Jandarma Komando er Eyüp Hacıoğlu'nun acı haberi köyde oturan, ailesine bildirildi. Çiftçilik yapan baba Nihan Hacıoğlu ile yakınları sinir krizleri geçirdi. Bekar olduğu bildirilen Eyüp Hacıoğlu'nun cenazesini teslim almak üzere bir grup yakınının Şemdinli'ye hareket ettiği bildirildi.

Adıyaman'da şehit olan
askerin evine bayrak asıldı

Şehit Uzman Çavuş Hasan Aydoğdu'nun yakınları askerlere sarılıp ağladı.

Şemdinli'de, bugün bombalı araçla düzenlenen ve 10 askerin şehit olduğu, 8 de sivil vatandaşın yaşamını yitirdiği saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Hasan Aydoğdu da hayatını kaybetti. Uzman Çavuş Aydoğdu'nun şehadet haberi, Vali Yardımcısı Onur Kökçü ve askeri yetkiler tarafından Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan babası Hacı Yusuf Aydoğdu'ya verildi. Acı haberi alan şehidin annesi Fatma Aydoğdu fenalık geçirirken, kardeşleri eve gelen askerlere sarılıp Türk bayraklarını öperek gözyaşı döktü. Acılı anneye sağlık görevlileri tarafından müdahale edilirken, yasa boğulan ailenin oturduğu eve Türk bayrakları asıldı.

Düğün hazırlığı yapıyordu

5 çocuklu ailenin ikinci büyük çocuğu olan şehit Uzman Çavuş Aydoğdu'nun, babası Hacı Yusuf Aydoğdu'nun yaşadığı 2 katlı binanın en üst katını hazırlayıp kısa süre sonra nişanlısı evlenerek burada oturmayı planladıkları belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Aydoğdu'nun cenazesi, yarın memleketi Adıyaman'da toprağa verilecek.

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