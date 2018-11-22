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Şemdinli'de roketatar mühimmatı ve patlayıcı malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında özel harekât polisleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait roketatar mühimmatı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, kablo, gıda maddesi ve sargı bezleri ele geçirildi

22 Kasım 2018 14:39

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi kırsalında özel harekât polisleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait roketatar mühimmatı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, kablo, gıda maddesi ve sargı bezleri ele geçirildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü özel harekât timleri, Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyü İncesu mezrası kırlasında, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 1 roketatar mühimmatı, 1 ağzı kesik tüp, muhtelif uzunlukta kablo, 3 jelikan bidon içerisine bırakılmış çok miktarda gıda maddesi, 6 hücum yeleği, 1 askeri palaska, 1 AK-47 kalaşnikof dipçiği, 1 kar maskesi, 2 içi boş şarjör ve çok sayıda sargı bezi ele geçirildi. Soruşturmanın ve bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

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