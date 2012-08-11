Şemdinli'de PKK'ya karşı yürütülen operasyon sona erdi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’nın düzenlediği saldırıların ardından başlatılan operasyon, 19 gün sonra tamamlandı. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada "Operasyonda çok sayıda PKK’lının öldürüldü" denildi.



Hakkari Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla Şemdinli’de düzenlenen operasyonların sona erdirildiğini duyurdu.

Açıklamada, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla PKK mensuplarınca Şemdinli kırsalında çeşitli eylemler gerçekleştirildiği anımsatılarak, söz konusu eylemlere karşı koymak amacıyla 23 Temmuz günü güvenlik güçleri tarafından bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonların 11 Ağustos günü sabah saatlerinde tamamlandığına değinilen açıklamada, şöyle denildi:

''Titizlik ve kararlılıkla sürdürülen operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK hain amacına ulaşamamış ve çok sayıda terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Mülki, adli ve askeri makamlar eşliğinde operasyonun son gününde bölgede ziyaret ve inceleme yapılmış, vatandaşlarımızın köylerinde, yerlerinde normal hayatlarını sürdürdükleri müşahede edilmiştir. Köylülerimizin doğan bazı zaruri ihtiyaçları da kaymakamlıkça karşılanmıştır.

Resmi makamların ve güvenlik kuvvetlerimizin temkinli, itidalli ve basiretli faaliyetleri, Şemdinli ilçe halkımızın sağduyulu ve sabırlı tutumu sayesinde güçlükler kolaylaşmıştır. Güvenlik güçlerimiz ve kamu görevlileri bundan sonra da ilimizde huzur ve güven ortamını sağlayıp sürdürme hususunda dirayetli, fedakar, azimli ve cesaretli tutumlarını sürdüreceklerdir.''

Hakkarililerin en öncelikli talebinin huzur, sükun ve emniyet içinde yaşamak olduğunun kaydedildiği açıklamada, ''Bu sayede kamu hizmetlerinin daha verimli gerçekleşmesi ve herkesin kendi işine gücüne huzur içinde devam edebilmesi temel amacımızdır'' ifadeleri kullanıldı.