Şemdinli'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK\'lı teröristlerin kullandığı sığınakta, silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Şemdinli ilçesi Koray Tepe Arguş-2 mevkiinde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde silah, mühimmat, ve patlayıcı düzeneği ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:

\"Şemdinli ilçesi Koray Tepe Arguş-2 mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde üzeri sera naylonu ile kapatılmış bir mağarada; 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 293 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 10 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1.843 adet doçka mühimmatı, 660 adet bixi mühimmatı, 1.276 adet uçaksavar mühimmatı, 246 adet 5,56 minimi silahı mühimmatı, 260 adet HK-33 mühimmatı, 10 adet el bombası, 18 adet patlayıcı düzeneğe bağlı el telsizi, 2 adet anti-tank mayını içine tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı), 9 adet EYP (el yapımı patlayıcı) ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"