T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şemdinli'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta, silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

14 Mayıs 2018 19:08

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK\'lı teröristlerin kullandığı sığınakta, silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Şemdinli ilçesi Koray Tepe Arguş-2 mevkiinde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde silah, mühimmat, ve patlayıcı düzeneği ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:
\"Şemdinli ilçesi Koray Tepe Arguş-2 mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde üzeri sera naylonu ile kapatılmış bir mağarada; 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 293 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 10 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1.843 adet doçka mühimmatı, 660 adet bixi mühimmatı, 1.276 adet uçaksavar mühimmatı, 246 adet 5,56 minimi silahı mühimmatı, 260 adet HK-33 mühimmatı, 10 adet el bombası, 18 adet patlayıcı düzeneğe bağlı el telsizi, 2 adet anti-tank mayını içine tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı), 9 adet EYP (el yapımı patlayıcı) ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA HAKKARİPKKHakkari ValiliğiKoray Tepe Arguş2AçıklamadaAK47HK33EYPKonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24