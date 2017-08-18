Şemdinli'de PKK tuzağı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Köyü kırsalında görev giden korucuların geçtiği güzergaha PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu 1 korucu şehit olurken, 1 korucu da yaralandı.

Olay, Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Aktütün Köyü Mehendi bölgesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Göreve giden korucuların geçtiği güzergaha teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcı korucuların geçişi sırasında patlatıldı. Meydana gelen patlamada 1 korucu şehit olurken, 1 korucu da yaralandı. Yaralı korucu helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

