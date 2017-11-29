T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şemdinli'de PKK saldırısı: 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Hakkari Valiliği, Şemdinli'nin Derecik beldesindeki Modüler Üs Bölgesi'nin inşaatında çalışan iş makinesine yönelik terör örgütü PKK saldırısıyla ilgili açıklama yaptı

29 Kasım 2017 19:46

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Hakkari Valiliği, Şemdinli\'nin Derecik beldesindeki Modüler Üs Bölgesi\'nin inşaatında çalışan iş makinesine yönelik terör örgütü PKK saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıda 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin hafif yaralandığı ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: 
\"29.11.2017 günü saat: 14.30 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Gerdan Tepe mevkii Modüler Üs Bölgesi inşaatında çalışmakta olan bir iş makinasına bölücü terör örgütü mensuplarınca sınıra yaklaşık 4 km uzaklıkta bulunan Irak Tanishana sırtlarından güdümlü füze ile yapıldığı değerlendirilen saldırı sonucunda 1 işçi hayatını kaybetmiş, 1 işçi ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı işçi kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Hakkari ValiliğiDerecikModülerBölgesiPKKSaldırıdaDerecik Beldesi Gerdan TepeIrak TanishanaYaralıYüksekova Devlet Hastanesinde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24