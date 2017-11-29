Şemdinli'de PKK saldırısı: 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, Şemdinli\'nin Derecik beldesindeki Modüler Üs Bölgesi\'nin inşaatında çalışan iş makinesine yönelik terör örgütü PKK saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıda 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin hafif yaralandığı ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"29.11.2017 günü saat: 14.30 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Gerdan Tepe mevkii Modüler Üs Bölgesi inşaatında çalışmakta olan bir iş makinasına bölücü terör örgütü mensuplarınca sınıra yaklaşık 4 km uzaklıkta bulunan Irak Tanishana sırtlarından güdümlü füze ile yapıldığı değerlendirilen saldırı sonucunda 1 işçi hayatını kaybetmiş, 1 işçi ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı işçi kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"