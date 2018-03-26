T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şemdinli'de patlayıcı düzeneği ve el bombası ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, el yapımı patlayıcı düzeneği ve el bombası ele geçirildi

26 Mart 2018 19:12

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, el yapımı patlayıcı düzeneği ve el bombası ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Güzelkonak köyü kırsalında, PKK terör örgütüne yönelik sürdürdüğü operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, \"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 24.03.2018 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Derecik ve Güzelkonak beldeleri kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 el yapımı patlayıcı düzeneği ve 1 el bombası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler patlayıcı madde imha timi tarafından usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\" denildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARİ DHA HAKKARİHakkari ValiliğiDerecikGüzelkonakPKKAçıklamadaJandarma KomutanlığıPKKKCKEle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24