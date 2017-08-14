Şemdinli'de patlama: 2 sivil hayatını kaybetti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 vatandaş hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde lsokağa çıkma yasağının başlatıldığı Altınsu köyü bölgesinde PKK’lıların daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı, sivil bir aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamada 2 iki vatandaş hayatını kaybederken, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Valilikten açıklama

Hakkari Valiliği'nden Şemdinli'deki patlamayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun patlamada ölenlerin yakınlarını arayarak başsağlığı dilediği bilgisi paylaşıldı.