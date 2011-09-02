-Şemdinli'de mayın patlaması: 1 yaralı 1 ŞEMDİNLİ (A.A) - 02.09.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK üyeleri tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Hakkari Vali Vekili Önder Bozkurt, Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar köyü yakınlarında, sivil plakalı bir aracın geçişi sırasında, teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucu bir vatandaşın hafif şekilde yaralandığını belirtti. Yaralının Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.