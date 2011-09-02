T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şemdinli'de mayın patlaması: 1 yaralı  1 ŞEMDİNLİ (A.A)

02 Eylül 2011 18:39

-Şemdinli'de mayın patlaması: 1 yaralı  1 ŞEMDİNLİ (A.A) - 02.09.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK üyeleri tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Hakkari Vali Vekili Önder Bozkurt, Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar köyü yakınlarında, sivil plakalı bir aracın geçişi sırasında, teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucu bir vatandaşın hafif şekilde yaralandığını belirtti.  Yaralının Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24