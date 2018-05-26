Şemdinli'de kalekola saldıran 2 PKK'lı öldürüldü (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şemdinli\'de polis kalekoluna yapılan saldırı ile ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada şöyle konildi:

\"26.05.2018 günü saat:00.35 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Mahallesi Elde Mevkii olarak isimlendirilen bölgede, henüz yapımı devam eden kalekol inşaatına PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca 3 adet roket atılmıştır. Atılan roketler sonucunda herhangi bir zayiatın olmadığı tespit edilmiştir.Eylemi gerceklestiren bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için polis özel harekat unsurları tarafından başlatılan operasyonda arazide yapılan iz takibi sonucu sıcak temas sağlanmış ve 1 bayan 1 erkek olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bolgede asker, jandarma ve polis tarafindan geniş çaplı operasyon ve arama faaliyetleri devam etmekte olup, mevcut ise diger teror orgutu mensuplarının da yakalanmaları için İHA deetekli yogun faaliyetlere devam edilmektedir.\"