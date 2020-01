Şemdinli’de çok sayıda nokta 11 gün boyunca geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesinde çok sayıda noktanın 11 gün boyunca geçici güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Valilik makamımız öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır” denildi.

Geçici güvenlik bölgesi ilan edilen yerler şöyle sıralandı:

‘Kurigan Tepe-Bermeş Tepe-Hale Tepe-Hezir Bölgesi. Şemdinli ilçesi, Uzuntarla Mahallesi doğusu, Günyazı Köyü, Olgunlar Mahallesi, Yeşilöz Mahallesi’nin Kuzeydoğusu, Sarıca Mahallesi, Kayalar Köyü batısı, Seçkin Mahallesi güneybatısı, Kırmızı Toprak güneyi arasında kalan bölge. Güneydağı doğu kısmı, Gökçetaş Mahallesi kuzeyi, Bölek Mahallesi doğusu, Sınırçeşme Tepe güneyi arasında kalan bölge. Geniş Tepe Bölgesi Akçimen Tepe kuzeyi, Kelek Tepe, Yukarıyiğitler, Aşağıyiğitler doğusu, Gomani Tepe Güneyi, Üçgöze Mahallesi, Küplüce Mahallesi, Karakoç Mahallesi batısı arasında kalan bölge. Ginse Tepe, Efkar Tepe, Kızga Tepe Bölgesi. Şemdinli ilçesi batısı, Altınsu güneyi, Çamlıca doğusu arasında kalan bölge. Sarıselek—Koçkayalığı Bölgesi. Kütüklük Mahallesi kuzeyi, Gelişen Mahallesi, Ulaşlı Mahallesi, ortaklar Köyü doğusu, Örencik Mahallesi, Güleç Mahallesi güneyi, 3180 rakımlı tepe Karadağ arasında kalan bölge. Laddağı-Tahtakaya Bölgesi. Kadeşli Yaylası, Süngütepe kuzeyi, Ortaklar Köyü batısı, Hulisi Dağı güneyi, Leylek dağı güneydoğusu arasında kalan bölge, Kürü Tepe-Beyaztoprak Tepe Bölgesi. Şemdinli çayı kuzeyinde kalan Beyaztepe Bölgesi. Kesikkaya Tepe Bölgesi. Uslu Mahallesi doğusu, Beğendik mahallesi kuzeyi, süngütepe güneyi arasında kalan bölge. Sivri Tepe Bölgesi. Beğendik mahallesi doğusu ile Gelişen Köyü, Aralık mahallesi batısı arasında kalan bölge. Sersüviski Doğusu Bölgesi. Yaylapınar köyü kuzeyi, Kırmızı tepe batısı, Boğazköy güneyi, Sersivüski tepe doğusu arasında kalan bölge. Korsila Tepe Bölgesi. Tütünlü köyü kuzeyi. Güzelkaya mahallesi, Zorgeçit mahallesi güneyi arasında kalan bölge. Küneberek Tepe-Beyazdağ Bölgesi. Zorgeçit Mahallesi kuzeyi, Çamlıca Mahallesi kuzeybatısı, Küneberek Dağı güneyi, Gorita Mahallesi, Dinerdağı Mahallesi, Çubuklu Köyü doğusu arasında kalan bölge. Karakol Tepe-Siyahtaş Tepe-Beyaz Tepe Bölgesi. Çalışkan Mahallesi, Üstünağaç Mahallesi, Tekeli Mahallesi batısı; Sönük tepe, Gölüstü mevkii kuzeyi, Siyahtaş güneyi arasında kalan bölge. Menader Tepe-Kalereş Tepe Bölgesi. Keşpele mevkii, Siyahtaş kuzeyi, Alen Köyü batısı, Erikli Mahallesi güneyi, Sarıca mahallesi doğusu arasında kalan bölge. Kola Deresi-Kırçimenlik Tepe-Bulanık Tepe uzanım hattı Bölgesi. Alan Köyü, Yukarıkayalar Mahallesi, Seçkin Mahallesi, Erdemir Mahallesi, Soğuksu Mahallesi, Tuğlu Mahallesi, Seve Mahallesi ile İran sınırı arasında kalan bölge. Köprü Tepe Bölgesi. Aralık Mahallesi ile Durak Mahallesi arasında kalan bölge.'