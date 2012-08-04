Şemdinli'de çatışmalar 11 gündür sürüyor

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde çatışmalar devam ediyor. Dün de Şemdinli’ye bağlı Zorgeçit mezrasında askeri araçların geçişi sırasında mayın patladı, patlamada 3 askeri araç isabet aldı. Savaş uçakları Goman dağlarındaki PKK kamplarını bombalarken top atışları da gün boyunca devam etti. Operasyonların 11. gününde çatışmalar ilçe merkezine de sıçradı. PKK ’lılar, önceki akşam Emniyet lojmanlarına ve Tekeli karakoluna taciz ateşi açtı, güvenlik güçleri anında karşılık verdi. Savaş uçakları sabah saatlerinde PKK kamplarını bombalarken, çatışmalar sırasında Bağlar Köyü’ne bağlı Muş mezrasında yangın çıktı.

İdris Emen'in Radikal'deki haberine göre; Şemdinli’de Bağlar Köyü’nün Zorgeçit mezrasında dün 3 askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu. PKK tarafından önceden yola döşenen patlayıcılar Saat 12.00 civarında Şemdinli-Derecik karayolu üzerinde askeri araçların geçişi sırasında patladı. Patlama ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Bağlar Köyü-ZorGeçit Mezrası yol ayrımında meydana geldi. Patlamada 3 askeri araç hasar gördü. Patlamada ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda askeri yetkililerden bir açıklama gelmedi.

Şemdinli’de önceki akşam saat 21:15 civarında ise ilçe merkezinde bulunan emniyet binasına uzun namlulu silahlarla taciz ateşi yapıldı. 2 kişi tarafından yapılan ve yaklaşık 5-6 dakika süren saldırıya güvenlik güçleri anında karşılık verdi. Akşam saatlerinde yapılan bu saldırı sırasında sokakta bulunan siviller paniğe kapılarak evlerine kaçtı. Güvenlik güçleri şehir merkezine aydınlatma fişeği atarak saldırının geldiği yönü tespit etmeye çalıştı. Daha sonra Özel Harekât polisleri ilçe merkezinde operasyonlar başlattı.



Top atışıyla karşılık



Günyazı köyüne bağlı Tekeli karakoluna da akşam 21.30 civarında taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma çıktı.

Çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Goman dağı top atışına tutuldu. Şehir merkezinden sesleri duyulan top atışları gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Dün sabah erken saatlerde ise Şemdinli semalarından alçak uçarak operasyonların yoğun olduğu Rüzgarlı, Yiğitler ve Bağlar köyü yönüne hareket eden uçaklar bölgedeki PKK kamplarını bombaladı.



Yine yol kestiler



Önceki akşam 19. 30 civarında Hakkâri-Yüksekova karayolunun PKK tarafından kesildiği belirtildi. Çatışmaların yoğun olduğu Efkar dağları yakınındaki bu karayolunu araç trafiğine kapatan PKK , bir süre kimlik kontrolü yaptı ve güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.

Bu arada Şemdinli ilçesine 12 kilometre mesafede bulunan Bağlar (Nehri) Köyü’ne bağlı Muş mezrası kırsalında operasyonlar sırasında yangın çıktı. Kurumuş otların alev alması ile başlayan yangın bağlara ve ekili alanlara zarar verdi. Yangının barınaklarda da hasara neden olduğunu söyleyen köylüler mezrayı tamamen boşalttı. Mezra sakinlerinden Halit Güngör yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

“Ben ve çocuklarım tüm imkanlarımızı zorlayarak burada kalmaya çalıştık. Bağ, bahçe ve hayvanlarımızı bırakıp gidemiyorduk. Ancak gördüğünüz gibi yangın her şeyimizi aldı. Her şeyimiz bu yangınla beraber kül oldu. Artık köyde kalmam için hiçbir sebep yoktu. Ben de köyümü bırakıp geldim.”



CHP heyet gönderiyor



Çatışmaların dinmemesi üzerine CHP de Şemdinli’ye milletvekillerinden oluşan bir heyet yollama kararı aldı. Dört kişiden oluşan inceleme heyetinde Isparta milletvekili Ali Haydar Öner, Adıyaman milletvekili Salih Fırat, İzmir milletvekili Alaattin Yüksel ile Gaziantep milletvekili Mehmet Şeker bulunuyor. Bu akşam Şemdinli’de olması planlanan heyet, geceyi şehir merkezinde geçirdikten sonra bölgede inceleme yapıp rapor hazırlayacak.



Özel Tim’e mayınlı saldırı



PKK, Hakkari- Van Karayolu’nun 30’uncu kilometresindeki Gençlik Köprüsü yanında dün iki ayrı mayınlı saldırı düzenlendi. Askeri konvoya yönelik ilk saldırıda ölen yada yaralanan olmadı. Ancak, bu saldırının ardından bölgeye sevk edilen özel harekat timlerine yönelik ikinci bir saldırı düzenlendi. Polis araçlarının geçişi esnasında yola döşenen patlayıcı uzaktan kumandalı düzenekle patlatıldı. Patlamada 2 özel harekat polisi yaralandı.



Eruh şehidi uğurlandı



Siirt Eruh’ta önceki gün yapılan saldırıda şehit olan 20 yaşındaki piyade er Enes Çakırdoğan, memleketi Ankara’da devletin zirvesinin de katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kocatepe Camisi’ndeki cenaze törenine, oğlunun şehit olduğu haberini aldıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan anne Sultan Çakırdoğan tekerlekli sandalyeyle katıldı. Şehidin babası ve iki kardeşinin de ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.