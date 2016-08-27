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Şemdinli’de çatışma; 4 asker yaralı

Hakkari'de Doğanlı Köyü yakınlarında ise yola döşenen el yapımı patlayıcı da imha edildi

27 Ağustos 2016 18:29

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik bölgesinde bir grup PKK’lı, roketatar ve otomatik silahlarla askeri üs bölgesine saldırdı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, saldırı, öğlen saatlerinde Derecik Beldesi’ne bağlı Yeşilova Köyü yakınlarındaki Mamreşa Bölgesi’ndeki yaşandı. Bir grup PKK’lı, askeri üs bölgesine otomatik silah ve roketatarlarla saldırı düzenlemesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler helikopterle Hakkari’ye sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bu arada Derecik ve Umurlu bölgelerinden ise çatışmaların yaşandığı Mamreşa Bölgesi top atışlarına tutuldu.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Doğanlı Köyü yakınlarında ise yola döşenen el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından son anda fark edildi. Patlayıcı olay yerine çağrılan bomba uzmanı ekipler tarafından çevre güvenliği alındıktan sonra patlatılarak imha edildi.

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