Şemdinli'de çatışma: 3 asker yaralı

T24 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 askerin yaralandığı bildirildi.



İlçeye bağlı Derecik beldesi Koçyiğit Köyü kırsalında arazi arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı.



Helikopterle Hakkari Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.



Çatışmanın halen devam ettiği bölgeye Hakkari ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerindeki askeri birliklerden çok sayıda takviye kuvvet gönderildiği, helikopterlerin de havadan destek sağladığı öğrenildi.



Hakkari Valisi Muammer Türker, sabah saatlerinde arazi arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine bir grup teröristin taciz ateşi açtığını vurgulayarak, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonun sürdürüldüğünü ettiğini söyledi.

