Şemdinli'de çatışma: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı(2)

VALİLİK: YARALANAN KORUCU KAZARA KENDİNİ VURDU

Hakkari Valiliği, Şemdinli İlçesi\'ne bağlı Derecik Beldesi\'nde 1 korucunun şehit olduğu çatışmada yaralanan güvenlik korucusunun, kazara kendini yaraladığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"29.09.2017 günü Kuzey Irak Sarebatin bölgesinde 1 güvenlik korucusu kazayla kendini yaralamıştır. Yine aynı bölgede bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu ise şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"



