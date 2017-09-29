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Şemdinli'de çatışma: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı(2)

VALİLİK: YARALANAN KORUCU KAZARA KENDİNİ VURDU Hakkari Valiliği, Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde 1 korucunun şehit olduğu çatışmada yaralanan güvenlik korucusunun, kazara kendini yaraladığını açıkladı

29 Eylül 2017 21:01

VALİLİK: YARALANAN KORUCU KAZARA KENDİNİ VURDU
Hakkari Valiliği, Şemdinli İlçesi\'ne bağlı Derecik Beldesi\'nde 1 korucunun şehit olduğu çatışmada yaralanan güvenlik korucusunun, kazara kendini yaraladığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:
\"29.09.2017 günü Kuzey Irak Sarebatin bölgesinde 1 güvenlik korucusu kazayla kendini yaralamıştır. Yine aynı bölgede bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu ise şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"      

             

 

 


 

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