Şemdinli'de askeri sevkiyat

Hakkari’nin Irak ve İran’a sınırı olan Şemdinli ilçesinde 150 araçlık askeri konvoy Aktütün köyü yönüne doğru gitti.



Hakkari’nin Irak ve İran'a sınırı olan Şemdinli İlçesi'nde dün gece saatlerinde askeri hareketllik yaşandı. Yaklaşık 150 araçlık askeri konvoy, frekans karıştırıcı jammer araçlar eşliğinde sınır bölgelerine kaydırıldı.



Havaların ısınmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvettleri PKK'lıların eyleme yapmasını önlemek amacıyla operasyolarını sürdürürken, sınır biriliklerine de asker ve mühimmat sevkiyatı yapılıyor.



Dün saat 21.00 sıralarında Irak ve İran'a sınır olan Şemdinli İlçesi'nde 150 araçlık askeri konvoy, olası bombalı tuzaklara karşı jammerler eşliğinde Aktütün Köyü yönüne gitti. Asker ve mühimatların sınır bölgelerindeki birliklere yerleştirileceği belirtildi.

