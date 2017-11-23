Şemdinli'de 771 av tüfeği ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada, 771 av tüfeği ve 645 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Şemdinli ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada; 771 av tüfeği ve 645 kuru sıkı tabanca ele geçirildiği ve konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



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