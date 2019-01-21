Şemdinli'de 70 kişilik geçici işe 1200 kişi başvurdu

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında belediyede istihdam edilmek üzere 70 kişinin alınacağı geçici iş kadrosuna, bin 200 kişi başvurdu.

Şemdinli Belediyesi\'nde Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 70 kişilik kadro için bin 200 kişi başvurdu. Bugün işe alınacakların belirlenmesi için belediyenin Kültür Merkezi Konferans Salonu\'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Belediye ve İŞKUR yetkililerinin de katıldığı kura çekiminde adaylar, sonuçları merakla bekledi. Bir saat süren kura çekiminde ismi çıkanlar sevindi, çıkmayanlar ise burukluk yaşadı.

FOTOĞRAFLI