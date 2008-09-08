Şemdinli'de 6 şehit

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Beyyurdu ile Çubuklu köyleri arasındaki kırsal alanda dün saat 16.30 sıralarında bir grup PKK’lı terörist ile sıcak temas sağlandı.



PKK’lı töröristlerin açtığı ilk ateş sırasında köy korucuları M.Raşit Töre, Rahmi Töre ile Mehmet Güldal olay yerinde şehit oldu. Çatışma sırasında 1 üsteğmen ile 5 er de yaralandı.



Hakkari Asker Hastanesi’ne kaldırılan yaralı üsteğmen ile 2 er tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı 2 erin de tedavileri sürüyor. Saldırıdan sonra kaçan PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.





