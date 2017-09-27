T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şemdinli'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışma sonunda 4'ü kadın toplam 5 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi

27 Eylül 2017 14:12

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışma sonunda 4\'ü kadın toplam 5 PKK\'lı terörist ölü ele geçirildi.
Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada  şöyle denildi:
\"İlimiz Şemdinli İlçesi Serabatin bölgesinde 27.09.2017 günü saat 08.30 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada; 1’i erkek 4’ü kadın toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup,1 biksi makinalı tüfek, 1 RPG-11 roketatar ve 6 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

       

       

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARİ DHA HAKKARİPKKHakkari ValiliğiSerabatinRPG11Konu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24