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Şemdinli'de 2 asker boğularak şehit oldu

Hezil Çayı'na düşen ve boğulma tehlikesi geçiren asker ile, kendisini kurtarmak isteyen arkadaşı şehit oldu

01 Temmuz 2015 00:14

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ndeki Yeşilova Köyünde bulunan bağlı Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli 2 er, boğularak hayatlarını kaybetti. Derecik Beldesi'ndeki Hezil Çayı'na düşen ve boğulma tehlikesi geçiren asker ile, kendisini kurtarmak isteyen arkadaşı şehit oldu.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Yeşilova köyünde bulunan Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli er, yüzünü yıkamak isterken bir anda dengesini kaybederek Hezil Çayı'na düştü. Yanında bulunan er de arkadaşını kurtarmak için suya atlayınca, her ikisi de debisi yüksek olan Hezil Çayı'nda sürüklenmeye başladı.

Çevredeki diğer askerler ve vatandaşlar olayı fark edince 2 asker yapılan çalışmalar sonucu sudan çıkarıldı. Bu arada Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'na da bilgi verildi. Ancak sudan çıkarılan erler, askeri sağlık personelinin tüm madahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerlerin cenazelerinin helikopterle Van'a oradan da memleketlerine gönderileceği belirtildi.

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