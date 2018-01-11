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Şemdinli'de 150 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi (2)

ZEHİRLENEN ÖĞRENCİ SAYISI 176'YA ÇIKTI Tekeli köyünde gıda zehirlenmesi tanısıyla hastaneye getirilen öğrencilerin sayısı 176'ya çıktı

11 Ocak 2018 20:01

ZEHİRLENEN ÖĞRENCİ SAYISI 176\'YA ÇIKTI
Tekeli köyünde gıda zehirlenmesi tanısıyla hastaneye getirilen öğrencilerin sayısı 176\'ya çıktı. 150 öğrencinin hastaneye götürülmesinden sonra 26 öğrencinin daha aynı şikayetlerle hastaneye getirilerek tedavi altına alındığı belirtildi. Hastane Başhekimi Dr. Selçuk Kaba, öğrencilerde gıda zehirlenmesi tanısı konulduğunu söyledi. Dr. Kaba, \"Gerekli  müdahaleler yapıldı. Genel anlamda öğrencilerde bir sıkıntı yok.\"dedi. 
Şemdinli Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce ise okuda eğitim gören 400 öğrenciye öğlen yemeği verildiğini belirterek, \"176 öğrenci zehirlenme tanısıyla hastaneye kaldırdık. Öğrencilerimizin büyük kısmı ayakta tedavi gördü ve taburcu edildi. Bununla ilgili aynı yemek farklı okullarda da öğrencilere verildi. Ancak o okullarda bir sıkntı yok. Burayla ilgili gerekli incelemeleri başlattık. Nedenini en kısa zamanda bulup gerekli önlemleri alacağız.\"diye konuştu. 
İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman\'da hastaneye gelerek öğrencilerin durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alıp, öğrencilerle bir süre sohbet etti. 

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