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Eğitim

Şemdinli'de 10 öğrenci Erasmus programıyla Macaristan'a gitti

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 10 öğrenci, değişim programı (Erasmus) kapsamında 3 haftalığına Macaristan'a gitti

29 Mart 2018 17:03

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde 10 öğrenci, değişim programı (Erasmus) kapsamında 3 haftalığına Macaristan\'a gitti.
Şemdinli ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nce hazırlanan, Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı\'nca desteklenen \'Şemdinli, Avrupa ile Buluşuyor\' adlı öğrenci değişim programı Ersamus projesi kapsamında 10 öğrenci Macaristan\'a gitti. Staj için giden öğrenciler, yolculuk öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce\'yi makamında ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Yüce, öğrencilerle bir süre sohbet edip, çeşitli tavsiyelerde bulundu. Ardından 10 öğrenci ile 2 öğretmen, okul idarecileri ve diğer öğretmenler tarafından Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı\'na uğurlandı.
Okul Müdürü Güven Kantekin, öğrencilerin görecekleri staj sonunda Avrupa Birliği onaylı eğitim sertifikasına sahip olacaklarını belirterek, ikinci ve üçüncü grupların da Romanya ve Portikez\'e gönderileceğini söyledi. Kantekin, \"2015 yılında 3 ülke ile yaptığımız görüşmeler sonucunda çok olumlu neticeler elde ettik ve gördük ki bu projeler staj yapan öğrencilerimizin ve ilgili eğitimleri alan öğretmenlerimizin mesleki gelişimine önemli katkı sağlamakla beraber, kültürel zenginliklerini de artırmakta\" dedi.

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