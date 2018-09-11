Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Kılıç'tan esnaf ziyareti

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'na atanan Tuğgeneral Rafet Kılıç, ziyaret ettiği ilçe esnafıyla tanışıp, sohbet etti.

Şemdinli 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'na ağustos ayında atanan Tuğgeneral Rafet Kılıç, beraberindeki Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fuat Türkman, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer ile Cumhuriyet ve Serment caddelerindeki esnafı ziyaret etti. Sohbet ettiği esnafla çay içen Tuğgeneral Kılıç, ikram edilen bal ve cevizden yedi. Tuğgeneral Kılıç, esnafa yeni atandığını, amacının tanışmak ve ilçe sakinlerinin sıkıntılarını dinlemek olduğunu söyledi. İlçe esnafı ve sakinleri de ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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