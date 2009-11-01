Şemdinli-Yüksekova yolu kısmen çöktü

Hakkari'de, Şemdinli ile Yüksekova ilçelerinin ulaşımını sağlayan karayolu aralıksız yağışlardan dolayı kısmen çöktü.

Şemdinli ilçesinde bulunan polis kontrol noktasının yakınlarında çöken yol nedeniyle trafik bir süre durdu. Şemdinli Belediyesi ve İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği Şefliği yolun trafiğe açılması için çalışmalar başlatırken, İlçe Kaymakamı Hakan Şen Emniyet Müdürü Aytekin Uyar çevrede incelemelerde bulundu.

Birkaç saat süren çalışmaların ardından yol onarılarak yeniden trafiğe açıldı.