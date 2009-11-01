Şemdinli- Yüksekova karayolu çöktü

Hakkari'nin Şemdinli ile Yüksekova ilçeleri arasında ulaşımını sağlayan karayolu aralıksız yağan yağmurda çökünce ulaşım kısa süreli durdu.

Gece başlayan ve sabah saatlarinde aralıkla süren yağışlardan dolayı polis kontrol noktası mevkiinde Şemdinli- Yüksekova karayolunda çökme meydana geldi. Karayolunun çöken bölümünde Şemdinli Belediyesi ve İl Özel İdaresi Köye Hizmet Götürme Birliği Şefliği çalışmalar başlatırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.



Şemdinli Kaymakamı Hakan Şen çalışmaları yerinde takip etti. Polis arama kontrol noktası mevkinde çöken karayolun hemen aşağısında bulunan mahalenin heyelan tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Kaymakam Hakan Şen, geçici olarak onarılan karayolun yağışların durmasıyla tamamıyla onarılacağını ve heyalan tehlikesinin bulunduğu andığı mahallede gereken önlemlerin alındığını söyledi.

