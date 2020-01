Şemdinli ve Çukurca’da ‘özel güvenlik bölgesi’ ilanı

Hakkari Valiliği, son zamanlarda sık sık çatışmaların meydana geldiği Şemdinli ve Çukurca ilçeleri sınırlarındaki bazı bölgelerin 14 gün boyunca 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilik’ten yapılan açıklamada, “İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, İlimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik Makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır” denildi.

Valiliğin özel güvenlik bölgesi ilan ettiği yerleşim yerleri ise şöyle:

“Şemdinli İlçesi sınırlarında bulunan; Akpınar Dağı Bölgesi (Otlu Tepe, İncetaş Tepe, Alçakyer Tepe, Sersüviski Tepe, Akpınar Dağı arasında kalan bölge, Dolaylı Tepe-Çeşme Tepe (Çeşme Tepe, Dolaylı Tepe, Ormanlı Tepe ve Melik Tepe Batısı arasında kalan bölge) Çukurca İlçesi sınırlarında bulunan; Üçtepeler-Kavga Yeri Tepe Bölgesi (Başpınar, Şen Tepe, Kavgayeri Tepe, Avuş Tepe, Baski Dağı, Sitine Tepe, Seribayırı Sırtı, Tepeşin Tepe, Taşlı Tepe, Haniş Bayırı, Beruş Sırtı, Soğukpınar, Kirman Sırtı, Çayır Dağı, Meydan Dağı, Tahtasırtı, Gülmüş Dağı, Düztepe, Avuçpınarları, Çıplak Sırtı, Sırameşe Pınarları, Öküzöldü, Kemer Dağı, Gündek Dağı, Serani Sırtı, Başpınar arasında kalan bölge) Davul Tepe-Mevzi Tepe Bölgesie (Arılı Tepe, Kurşunlu Dağı, Birader Dağı, Geyik Tepe Batısı, Küçükmevzi Tepe Batısı, Pistali Dağı, Kıran Tepe, Kar Tepe, Kırmızı Tepe Batısı, Keklikkaya Tepe, Genç Sırtı, Gezgin Tepe, Uzunsırt Doğusu, Nergiz Dağı, Eşekbaşı Tepe, Çayırlık, Karanlık Dağı arasında kalan bölge)”

Açıklamada, “25 Ağustos 2015 günü saat 00.01’den, 08 Eylül 2015 günü saat 23.59’a kadar ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır” denildi.