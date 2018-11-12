Şemdinli şehitleri, Van'dan törenle uğurlandı

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngü Tepe üs bölgesinde, mühimmat deposundaki patlamada şehit olan 7 askerden 4\'ü, otopsilerinin tamamlanmasının ardından Van Filo Komutanlığı\'nda düzenlenen tören sonrası memleketlerine uğurlandı.

Hakkari\'den helikopterle 2 gün önce Van\'a getirilen askerlerden otopsileri yapılan Topçu Uzman Çavuş Halil Daş (26) ile topçu erler İbrahim Özkur (21) ve Menduh Çelik\'in (21) cenazeleri, dün Van Asker Hastanesi\'nden alınarak, Filo Komutanlığı\'na getirildi ve burada düzenlenen törenin ardından gönderildikleri memleketlerinde toprağ averildi. Otopsileri tamamlanan Topçu Çavuş Mehmet Kaşık (25) ile topçu erler Samet Kaymakçı (20), Yusuf Önder (22) ve Melih Sancar (20) için de bu sabah tören düzenlendi. Filo Komutanlığı\'ndaki törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ile şehitlerin yakınları katıldı.

Şehitlerin cenazeleri tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, öz geçmişleri okundu. İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından dua okunduktan sonra şehit cenazeleri, bir süre omuzlarda taşındı. Törenin ardından Topçu Çavuş Mehmet Kaşık memleketi Kahramanmaraş\'a, Topçu Er Samet Kaymakçı Gaziantep\'e, Topçu Er Yusuf Önder Alanya\'ya ve Topçu Er Melih Sancar uçakla İstanbul\'a uğurlandı.

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