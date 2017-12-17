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Şemdinli Devlet Hastanesi yeni binasına taşındı

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli Devlet Hastanesi, 19 yıldır hizmet verdiği eski binadan, Günyazı köyünde yapımı tamamlanan yeni binasına taşındı

17 Aralık 2017 15:23

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli Devlet Hastanesi, 19 yıldır hizmet verdiği eski binadan, Günyazı köyünde yapımı tamamlanan yeni binasına taşındı.
Şemdinli ilçesinde 1998 yılından beri hizmet veren Şemdinli Devlet Hastanesi binasının yıpranması nedeniyle ilçeye 1.5 kilometre uzaklıkta bulunan Günyazı köyü, Yenice mezrasında 6 yıl önce hastane yapımına başlandı. 8 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan 50 yatak kapiseteli, tam donanımlı yeni devlet hastanesi binasının tamamlanmasıyla birlikte taşınma işlemleri de başladı. Eski binadaki tıbbi malzemeler yeni binaya taşındı. Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fuat Türkman, hizmete giren Şemdinli Devlet Hastanesi yeni binasını ziyaret edip, konu ile ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldı. Hastanedeki servisleri tek tek gezen Kaymakam Türkman, sağlık sorunu olan vatandaşların yeni hastaneye gidebilmeleri için belediyeye ait  toplu taşıma araçlarını devreye soktuklarını, ulaşım konusunda hiçbir sıkıntının olmayacağını söyledi.
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