Şemdin Sakık'ın sözlerine Meclis'te sansür

TBMM İnsan Hakları Komisyonunun Diyarbakır Cezaevinde yaptığı incelemeler sonucu hazırladığı rapor, “Uluslararası sıkıntı olur’’ endişesiyle tırpanlandı. Taslak raporda, bir dönem PKK’nın en önemli ismi olan Şemdin Sakık’ın ifadeleri de yer alıyordu.



TBMM İnsan Hakları Komisyonu tarafından cezaevlerinde inceleme yapmak üzere oluşturulan alt komisyonun Diyarbakır E ve D tipi cezaevlerinde yaptığı incelemeler sonucunda hazırladığı rapor, “Uluslararası sıkıntı olur” endişesiyle tırpanlandı. Taslak raporda, bir dönem PKK’nın en önemli ismi olan Şemdin Sakık’ın ifadeleri ve PKK’yı destekleyen ülkelerle bağlantılar yer alıyordu.



Meclis İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde oluşturulan cezaevi alt komisyonu geçtiğimiz günlerde Diyarbakır D ve E cezaevlerini ziyaret etti. Komisyonun hazırladığı taslak raporda, 20 yılını PKK’da geçiren “Parmaksız Zeki” kod adlı itirafçı Şemdin Sakık ile yapılan görüşmelere ilişkin bölüm, önemli bir yer tuttu. Ancak rapordan Sakık’ın bazı ifadeleri ve Ergenekon-PKK bağlantısı ve PKK’ya destek sağlayan ülkelerle ilgili bölümlerin çıkarılmasına karar verildi.



Alt Komisyon Başkanı AKP Çorum Milletvekili Murat Yıldırım “Sakık’ın sadece insan hakları ihlalleriyle ilgili ifadelerini metne alıyoruz. Kendisinin cezaevinde karşı karşıya bulunduğu durumlarla ilgili sözleri dışındaki bölümlerin üçüncü şahısları ve ülkeleri ilgilendirmesi nedeniyle metinden çıkardık” dedi.



İşte o ifadeler



Meclis Komisyonu ile görüşmesinde TRT 6 için “Başbakan’ın ayağının altını öperim” diyerek teşekkür eden Sakık, milletvekillerine çarpıcı bilgiler vermişti. Buna göre rapordan çıkarılan bölümde Sakık’ın, “Ergenekon ile PKK bağlantısı karışık. Ergenekon PKK’yı, Hizbullah’ı, DHKP-C’yi kullandı. Ergenekon’un içinde bölgedeki aşiret reisleri, çete liderleri var. Yakın zamanda bunlar da ortaya çıkacaktır” ifadesi yer alıyor.



İP lideri Doğu Perinçek’in Öcalan ile birkaç gün, Yalçın Küçük'ün ise aylarca kaldığını belirten Sakık’ın, “Yalçın Küçük aylarca Bekaa’da ders verdi. Yalçın Küçük ve Öcalan’ın Kürtçü olduğuna inanmıyorum. Biri Türkçe diğeri Kürtçü geçinen ikisi birarada kaldı aylarca” şeklindeki sözleri de rapordan çıkarıldı.



Alt komisyon üyelerine, PKK’nın Ankara’da ortaya çıktığını, Güneydoğu’da taban bulduğunu, Suriye’de güçlendiğini, Ermenistan, Suriye, Irak, İran ve Yunanistan’ın PKK’yı kullandığını anlatan Sakık’ın bu sözlerinin dışında, “1993 baharında İran PKK’ya bir kamyon silah verdi. Fakat 93’te ateşkes olunca İran ‘Biz size savaşmanız için silah verdik’ diyerek bu silahları geri aldı. Yunanistan stinger füzesi verdi. PKK yurtdışından destek görmüştür. Ancak Türkiye’den beslenmiştir ve maneviyatını Türkiye’den almıştır. Kökü Türkiye’dedir” şeklindeki sözleri de, rapordan çıkarıldı.