Sembolik şehitlikte şaşırtan değişiklik

T24 - Rum asıllı yüzbaşının mezar taşı, Çanakkale'de değil Sarıkamış'ta şehit düştüğü iddiası ile bulunduğu yerden kaldırıldı.





Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası'ndaki 57'nci Alay Sembolik Şehitliği'nde, 18 yıldır duran ve milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen Rum asıllı Tabip Yüzbaşı Dimitroyati'nin mezar taşı, Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun aldığı karar uyarınca kaldırıldı. Çanakkale'de değil, Sarıkamış’ta şehit düştüğü gerekçesiyle kaldırılan Dimitroyati'nin mezar taşının yerine başka bir şehit erin mezar taşı konuldu.



Rum asıllı İstanbullu Tabip Yüzbaşı Dimitroyati'nin, 57'nci Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni, Tabur Yaveri Kastamonulu Asteğmen Ali Rıza ve 2'nci Bölük Bomutanı Adanalı Üsteğmen İsmail Kemal'in arasında bulunan sembolik mezar taşının yerine, Çetnili 22 yaşındaki er, Ali oğlu İbrahim'in mezar taşı konuldu. Bugüne kadar milyonlarca kişinin ziyaret ettiği 57'nci Alay'ın kahramanlarından biri olarak gösterilen Dimitroyati'nin sembolik mezarının, 18 yıl sonra, Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun aldığı kararla kaldırılmasına, 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde tepki gösterenler oldu. Tarihi kaynaklarda, Dimitroyati'nin Çanakkale'de değil, Sarıkamış'ta şehit düştüğünün belirlenmesi nedeniyle bu kararın alındığı söylendi.





Bakan Eroğlu: Yanlışlık yapıldıysa düzeltilmiş



Konu, dün Gelibolu Yarımadası’nı ziyaret eden Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ve Çanakkale Valisi Abdülkadir Atalık'a da soruldu. Bakan Eroğlu, “Bir yanlışlık yapıldıysa kurul kararıyla düzeltilmiş” derken, Vali Atalık da konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi.



Eceabat Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı ve aynı zamanda alan kılavuzu Mehmet Ali Geray ise “Komuta kadrosunun bulunduğu bölümde mezar taşı olan Dimitroyati'yi, şehitliği ziyaret eden milyonlarca insanın hafızasından nasıl çıkaracağız. Bu gayrimüslim subay nasıl olacak da hafızalardan bir anda silinecek? Nasıl böyle bir hata yapılabilir?” dedi.



Gelibolu Yarımadası'nda yıllardır alan kılavuzu olarak görev yapan Emel Akbay da “Sembolik şehitliğe geldiğimde, ziyaretçilere ilk anlatımıma Dimitroyati'nin de mezar taşının bulunduğu bölümden başlıyordum. Dimitroyati'nin mezar taşının yerinde başkasınınkini görünce şoke oldum” dedi. Akbay, şunları söyledi:



“Geçmişte, Türk şehitliğinin içinde bir Rum'un mezarı bulunduğu yönünde eleştiriler yapılmıştı. Önce, mezar taşının bu yüzden kaldırıldığını düşündüm. Oysa ki; Dimitroyati'nin Türk askerleri ile koyun koyuna yatmak için vasiyetinin bulunduğunu biliyordum. Yüzbaşı Dimitroyati'nin ‘Aynı amaçla nasıl birlikte savaşıyorsak, sizlerle gömülmek isterim’ şeklinde sözleri varmış. Şimdi böyle bir insanın sırf Rum olduğu için böyle bir muameleye maruz kalması çok acı olurdu. Ama sonradan söylendi ki mezar taşı başka gerekçeyle Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca kaldırılmış. Her ne olursa olsun yaşananlar yine de hoş şeyler değil. 18 yıldır bu insanların akılları neredeydi.”







