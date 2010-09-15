-SEMAZENLER ÇİNLİLERİ BÜYÜLEDİ KONYA (A.A) - 15.09.2010 - Türkiye'deki ilk ve tek resmi sema grubu olan Konya Türk Tasavvuf Müziği topluluğunun, ilk defa gittiği Çin'de sunduğu sema gösterisi, büyük ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, yaptığı açıklamada, 1990 yılında kurulan topluluklarının tasavvuf müziği ve sema alanında ihtisaslaşmış tek devlet topluluğunu olduğunu belirtti. Bu nedenle Türk tasavvuf müziğini ve semayı aslına ve geleneğe uygun olarak tanıtmak için yurt içi yurt dışında programlar icra ettiklerini ifade eden Belviranlı, ''1990 yılından bu yana birçok ülkeye gittik. Dünyada 4 kıtada hemen hemen gitmediğimiz ülke kalmadı. Gittiğimiz ülkelerin hepsinde de yüzde 100 dolu olan salonlarda sema gösterileri sunduk. Bu bizim için bir sevinç kaynağı...'' dedi. Belviranlı, Mevlana'nın çağlar öncesinden ışığını dünyaya yayan büyük bir Allah dostu ve düşünür olduğunu vurgulayarak, bu nedenle Mevlana'nın halen Türk müziğini ve kültürünü tanıtma safhasında ayrı bir yeri ve önemi olduğunu bildirdi. -10 DAKİKA AYAKTA ALKIŞLADILAR- Bu yıl Topluluk olarak tarihlerinde ilk kez Çin'e giderek, orada sema programları icra ettiklerini anlatan Belviranlı, şöyle devam etti: ''Çin'in Şanghay kentindeki Şanghay EXPO fuarına katıldık. 8 günlük programın ardından 12 Eylül'de Konya'ya döndük. EXPO Fuarına katıldığımız Çin'de 6 günde 5 program yaptık. Salonların hınca hınç dolduğu bir programın sonunda 10 dakika boyunca aralıksız ayakta alkışlandık. Bu oldukça mutluluk verici bir olaydı. Oldukça büyük bir ilgi vardı. Program sırasında alkış yapılmamasını istememize rağmen selam aralarında dahi bizi alkışladılar. İlk defa gittiğimiz için çok ilgilerini çekti. Program sonunda 7 organizatörden tekrar gelmemiz için davet aldık. Türkiye'nin, müziğimizin ve kültürümüzün tanıtımı açısından çok faydalı bir program oldu.'' -BU YIL TOPLAM 28 ÜLKEDE SEMA PROGRAMI İCRA EDECEKLER- Belviranlı, bu yıl 8 aylık süre içinde Fransa, Belçika, İtalya, Avustralya, Yunanistan, Tunus, Almanya, Hollanda ve İsviçre'de sema programları gerçekleştirdiklerini dile getirerek, 2010 yılında toplam 28 ülkede sema programı icra etmeyi planladıklarını bildirdi. Her yıl yurt içi ve yurt dışında yüzlerce sema programı yaptıklarını anlatan Belviranlı, özellikle yurt dışından yoğun talep aldıklarını, bu programlara yetişemediklerini belirtti.