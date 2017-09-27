Semadirek Adası’nda fırtınadan sonra OHAL ilan edildi

Io Chokona / Atina, 27 Eylül (DHA) – Pazartesi akşamından beri Yunanisan\'ın Semadirek Adası’nı saran fırtına sonrasında Hora bölgesi çamurun altında kaldı, Sağlık Merkezi, Belediye binası ve çevre yolları ise tamamen tahrip oldu.

Samothraki Belediye Başkanı Thanasis Vitsas “Sanki dağ eridi de binanın içinden geçti” dedi. Toprak ve çamuru yollardan temizlemek için askeri kuvvetler seferber oldu. Thasos Adası’ndan seyyar sağlık merkezi gönderildi. Kamariotissa-Lakkomatos arasındaki 50 km uzunluğundaki köprü çökünce adanın güney bölümüyle ulaşım tamamen kopmasıyla adada hafta boyunca okullar kapalı kalacak.

Belediye Başkanı Vitsas Atina-Makedonya haber ajansına yaptığı açıklamada, “Gitgide kötüleşen hava şartlarını görünce insanları uyarmaya çalıştım, evlerinde kalmalarını tembih ettim. Sel yolları nehre çevirmişti. Böyle bir durumla hiçbir zaman karşı karşıya kalmamıştık. Toprak, taşlar, arabalar bir yığın haline dönmüştü. Belediye binasındaki arşivler, cihazlar tamamen tahrip oldu. Telefon, elektrik, su bağlantıları koptu. Yardım istemek için zorluk çektik. Düşünün sabah adada olağan üstü hal ilan edilmesini talep etmek için fax bulamadım. Artık dilekçe yazmak için kâğıt bile kalmadı. ” dedi.