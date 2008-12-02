Semada büyük buluşma

Gökyüzünde 100 yıllık randevu... Dün akşam günbatımından biraz sonra gökyüzüne bakanlar, muhteşem bir manzarayla heyecanlandılar.



Güneş sisteminin en parlak gezegenlerinden Venüs ile Jüpiter, Dünya’nın uydusu Ay’la bir araya gelerek, gökyüzünde görsel bir şölen sundu. "Gezegenlerin Birleşmesi", ya da "Örtülme" olarak adlandırılan bu olay, yeryüzünün farklı noktalarında da izlendi.



Güney yarımküredeki Avusturalya’da yaşayanlar, Venüs- Jüpiter ve Ay üçlemesini gülen bir yüz olarak izlerken; kuzey yarımkürede Amerikalılar, "gökyüzünün kaşlarını çattığı"na tanıklık ettiler. Türkiye’nin bir çok bölgesinden de "Gezegenlerin Birleşmesi", anlamlı görüntüler oluşturdu.



Hilâl halindeki Ay’la Venüs gezegeni, Türk Bayrağı formu alırken, vatandaşlar kameralarıyla sokoklara fırladılar. Bu buluşmanın, Türkiye’nin çeşitli illerindeki simge anıt ve binaların arkasında oluşturduğu görüntü, vatandaşlara duygulu dakikalar yaşattı.



Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Osman Demircan, 19.30’a kadar süren olayın yüzyılda bir gerçekleştiğini söyledi. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden ay ile Venüs’ün nefes kesen valsi gözlendi.



