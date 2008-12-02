T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Semada büyük buluşma

Güneş sisteminin en parlak gezegenlerinden Venüs ile Jüpiter, Dünya’nın uydusu Ay’la bir araya gelerek, gökyüzünde görsel bir şölen sundu.

02 Aralık 2008 02:00

Gökyüzünde 100 yıllık randevu... Dün akşam günbatımından biraz sonra gökyüzüne bakanlar, muhteşem bir manzarayla heyecanlandılar.

Güneş sisteminin en parlak gezegenlerinden Venüs ile Jüpiter, Dünya’nın uydusu Ay’la bir araya gelerek, gökyüzünde görsel bir şölen sundu. "Gezegenlerin Birleşmesi", ya da "Örtülme" olarak adlandırılan bu olay, yeryüzünün farklı noktalarında da izlendi.

Güney yarımküredeki Avusturalya’da yaşayanlar, Venüs- Jüpiter ve Ay üçlemesini gülen bir yüz olarak izlerken; kuzey yarımkürede Amerikalılar, "gökyüzünün kaşlarını çattığı"na tanıklık ettiler. Türkiye’nin bir çok bölgesinden de "Gezegenlerin Birleşmesi", anlamlı görüntüler oluşturdu.

Hilâl halindeki Ay’la Venüs gezegeni, Türk Bayrağı formu alırken, vatandaşlar kameralarıyla sokoklara fırladılar. Bu buluşmanın, Türkiye’nin çeşitli illerindeki simge anıt ve binaların arkasında oluşturduğu görüntü, vatandaşlara duygulu dakikalar yaşattı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Osman Demircan, 19.30’a kadar süren olayın yüzyılda bir gerçekleştiğini söyledi. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden ay ile Venüs’ün nefes kesen valsi gözlendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24